Joachim Pastor, pépite de l’electro, aux Hivernales

À l’automne 2021, Joachim Pastor est définitivement passé dans la cour des géants avec «Greater Message», premier album représentatif de son univers large et magique. Un voyage de 13 pistes aux sonorités aériennes et organiques où les morceaux chill se marient à merveille à ceux de techno mélodiques ou d’electropop. «La force d’un album est sa longueur. Quand tu produis des singles et des EP, tu dois te concentrer sur le cœur de ton style, de ton identité musicale. Dans un album, tu peux explorer et développer des idées au-delà de ceux-ci, et cela aboutit à quelque chose de plus profond, de plus significatif», s’est-il d’ailleurs réjoui dans une interview pour T.H.E. - Music Essentials.