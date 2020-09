Vaud : Percé, le tunnel du LEB relie désormais Prilly à Lausanne

Les derniers mètres du tunnel de la ligne du LEB reliant Lausanne et Bercher ont été creusés ce mardi sous l’avenue d’Échallens. La mise en service est prévue au début de 2022.

Il aura fallu un an et neuf mois aux haveuses pour creuser la molasse d’une galerie longue de 1,3 km et de 15 mètres de large entre Prilly et Lausanne.

Il aura fallu un an et neuf mois aux haveuses pour creuser la molasse d’une galerie longue de 1,3 km et de 15 mètres de large entre ces deux communes voisines, ont expliqué les Transports lausannois (tl). Sous la grande avenue du centre-ouest de la capitale vaudoise, cette liaison permettra la circulation des trains en double voie, elle rendra le trafic automobile et la mobilité douce plus sûrs en surface, soulignent les tl.