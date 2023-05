Etats-Unis: «Percée» possible sur la dette, mais les tiraillements continuent

Le gouvernement s’attend à ce que le plafond de la dette fédérale soit atteint dès le 1er juin, si le Congrès ne vote pas, comme il en a l’obligation, pour le relever. Cela fait craindre que la plus grande économie du monde fasse défaut sur des remboursements de sa dette, déclenchant une tempête financière mondiale, et étranglant la croissance comme l’emploi dans le pays.

Le conservateur a obtenu le marteau de président de la Chambre en janvier en promettant aux élus les plus à droite de son parti qu’il n’y aurait pas d’augmentation de la limite d’emprunt sans tailles conséquentes dans les dépenses publiques.

Point final

Or ces mêmes parlementaires trumpistes, réunis au sein d’un groupe appelé le «Freedom Caucus», lui ont demandé jeudi de ne plus faire de concessions au président démocrate Joe Biden, et de défendre le projet républicain de rigueur budgétaire tel qu’il est. «Finies les discussions pour le diluer. Point final», a réclamé cette fraction sur Twitter.