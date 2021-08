Genève : Percer le mystère de la trompe pour créer des robots

Des chercheurs de l’université ont compris comment l’éléphant réussissait à mouvoir son appendice. Les résultats ont des applications concrètes.

UNIGE Michel C. Milinkovitch

Des chercheurs de l’Université de Genève ont percé les secrets de la trompe des éléphants. Ses mouvements étaient jusqu’alors mystérieux, dès lors que l’appendice, flexible sur toute sa longueur (contrairement au bras humain et à ses articulations, par exemple), est capable de manipuler un brin d’herbe comme de porter une charge allant jusqu’à 270 kilos. Ce muscle se tord, s’allonge, se raccourcit, se raidit, et tout cela sans le soutien d’un seul os. «Par conséquent, comprendre comment l’éléphant gère cette complexité et réussit à contrôler le mouvement de sa trompe est un défi complexe», écrit l’université dans un communiqué diffusé ce lundi.