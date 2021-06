La Miss Francesca Hung se lance dans le cinéma

Francesca Hung : Percer sur le grand écran était un rêve d’enfance

L’animatrice TV et mannequin Francesca Hung embrasse une carrière d’actrice. Elle a décroché un rôle au cinéma.

Après la télé, c’est au cinéma qu’elle espère désormais briller. L’Australienne a confié avoir passé un casting et décroché un rôle, il y a neuf mois, sans révéler pour quel film. Pour elle, c’est un rêve d’enfant qui s’est réalisé. «J’ai relu mes journaux intimes de mes 8, 9 et 10 ans. Dans chacun j’avais écrit: «Un jour, je serai actrice.» J’ai perdu l’espoir plus tard d’y arriver quand j’ai remarqué qu’il n’y avait personne qui me ressemblait sur les écrans», a-t-elle confié au «Daily Telegraph»