Clara Luciani : Perçue comme une diva capricieuse

Si le comportement de l’interprète de «La Grenade» paraît très étonnant, il peut aussi s’expliquer par un certain malaise que ressent la Française de 30 ans. Sur les réseaux sociaux, Clara a récemment expliqué à ses fans qu’elle n’était pas très à l’aise avec son physique. Faire un selfie est même une épreuve difficile pour celle qui est en couple avec le rocker Alex Kapranos. «Ça fait longtemps que je voulais éclaircir un sujet avec vous… Je n’aime pas les photos pour la simple et bonne raison que je n’aime pas tellement ma gueule, que je suis timide et que je ne suis pas à l’aise avec l’idée d’être tout le temps confrontée à mon image, a-t-elle confié. Vous me direz que j’ai choisi le mauvais métier et à la fois non car je suis chanteuse et pas mannequin.»