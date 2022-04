Argovie : Percuté par une voiture sans conducteur, un enfant meurt

Un père et ses deux enfants ont été renversés par une voiture sans conducteur à Boswil (AG). L’adulte et l’aîné ont été légèrement blessés. Le cadet a succombé à ses blessures à l’hôpital.

Mardi soir, peu après 18 h 30, un accident s’est produit à Boswil (AG). Un homme de 68 ans avait garé sa voiture sur une route en pente. Alors qu’il avait quitté le véhicule, celui s’est mis à rouler et a percuté un père et ses deux enfants.

L’adulte de 31 ans et son fils aîné de cinq ans n’ont été que légèrement blessés et ont été transportés à l’hôpital en ambulance. Le cadet, âgé de deux ans, a en revanche été grièvement blessé dans cet accident. Il a dû être transporté à l’hôpital de Zurich par hélicoptère. Il a plus tard succombé à ses blessures.