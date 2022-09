Moutier (BE) : Percutée par une voiture, une piétonne a été grièvement blessée

Un accident s’est produit mercredi après-midi, non loin de la gare. La victime a été héliportée à l’hôpital par la Rega.

Le choc s’est produit à proximité du carrefour entre la rue de Soleure et l’avenue de la Gare, à Moutier.



Un grave accident impliquant une voiture et une piétonne s’est produit mercredi, peu avant 15h, à Moutier (BE). Le véhicule circulait à la rue de Soleure en direction de Belprahon quand, arrivé au croisement avec l’avenue de la Gare, il a percuté une personne qui se trouvait à proximité d’un passage piéton. La femme est tombée au sol et a été grièvement blessée. Elle a été prise en charge par des témoins, puis par des ambulanciers. Une équipe de la Rega a finalement été appelée pour héliporter la victime à l’hôpital.