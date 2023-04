Basket: Perdre exprès? La NBA va enquêter sur les Mavericks

Getty Images via AFP

«La NBA a ouvert une enquête aujourd’hui sur les faits et les circonstances entourant les décisions prises par les Dallas Mavericks en matière d’effectifs et de conduite de jeu lors du match Chicago Bulls-Mavericks (...), y compris les motivations derrière ces actions», a déclaré le porte-parole Mike Bass, dans un communiqué. L’entraîneur des Mavs, Jason Kidd, a déclaré que mettre au repos la majorité de la rotation régulière était une «décision organisationnelle», attribuant ce choix au propriétaire Mark Cuban et au directeur général Nico Harrison.