Glaris : Perdu à la gare, le nounours «Karim» retrouve ses propriétaires

Lundi, un conducteur de train a découvert un ours en peluche entre les rails à la gare de Glaris. Il l’a récupéré et l’a pris avec lui dans sa locomotive. Pendant le trajet, l’homme a pris plusieurs photos de son compagnon de voyage et les a partagées sur Facebook avec un avis de recherche du propriétaire de la peluche.