Argovie : Perdue à vélo sur l’A1, une Ukrainienne sera amendée

Samedi, la police cantonale argovienne a intercepté une femme de 33 ans qui s’était égarée sur l’autoroute à Birrfeld (AG).

«Des cas rares»

«Faire du vélo sur l’autoroute est interdit et très dangereux pour tous les usagers de la route. Heureusement, de tels cas sont plutôt rares», poursuit Daniel Saridis. Le porte-parole recommande aux automobilistes qui observent une telle situation de l’annoncer immédiatement à la police et aux cyclistes qui s’égarent sur l’autoroute de la quitter le plus rapidement possible.