Australie: Perdue en forêt, elle survit 5 jours en buvant du vin: «Ça avait un sale goût»

Lillian Ip était en route dans l’État de Victoria, quand l’Australienne de 48 ans s’est trompée de direction. La malheureuse a fini dans un cul-de-sac, sa voiture coincée dans la boue. Le début d’un calvaire de cinq jours pour l’automobiliste, qui s’est retrouvée sans eau ni nourriture, sans réseau et sans endroit où se mettre à l’abri. Ce, à 60 kilomètres de la localité la plus proche. La malheureuse n’a eu d’autre choix que d’attendre de l’aide, comptant sur une couverture, un berlingot de jus de fruits, et une bouteille de vin qu’elle comptait offrir à sa mère.