Modèles familiaux - Père au foyer, mère au boulot: «Notre société n’est pas prête à ça»

Pour les femmes, l’inverse

Si les hommes au foyer reçoivent encore des regards de travers et de la déconsidération, l’inverse est vrai pour les femmes, qui elles sont accusées de négliger leur famille si elles conservent une activité à 100%, comme en a témoigné Élodie. «Je pense que si les hommes étaient plus à temps partiel, cela aiderait. On n’encourage pas assez les femmes à croire en elles et au fait que c’est possible de faire carrière! J’espère qu’en offrant un autre modèle, très minoritaire en Suisse, mes enfants auront une autre image des rôles parentaux, et que ces rôles se diversifieront plus à l’avenir», dit-elle.