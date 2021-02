«Tu vas dormir dans ton vomi»

Au cours de sa brève et volcanique relation avec Julia*, Paolo* a multiplié les comportements odieux. Le couple s’est formé en décembre 2017 et a d’abord logé dans un hôtel où Paolo était pris en charge par les services sociaux. Dès janvier 2018, il a fait plonger l’étudiante brésilienne dans un cycle de violences physiques, sexuelles et verbales. Il a ainsi failli l’étrangler en lui serrant une main sur le cou et en appuyant l’autre sur la bouche. Quand Julia a fait part de son désir de mettre fin à cette relation toxique, Paolo a brandi un couteau suisse et a menacé de s’en prendre à elle ainsi qu’aux autres membres de sa famille. Un soir, elle a fini par vomir après une pratique sexuelle dégoûtante imposée par Paolo. Le bourreau a alors tout bonnement quitté la chambre en sortant ces mots cruels: «Maintenant tu vas dormir dans ton vomi». En juillet 2018, l’étudiante annonce, encore une fois, son intention de mettre fin à cette relation toxique. Vexé, l’Italien a attendu qu'elle soit sous la douche pour fermer l’appartement et s’en aller avec le téléphone portable de Julia et les clés du logement. C’était la goutte de trop. La Brésilienne sans titre de séjour a déposé plainte le 12 juillet 2018. D’abord détenu en préventive, Paolo a été condamné en première instance à la prison ferme et à l’expulsion de Suisse. Ce verdict a d’abord été confirmé par la Cour cantonale puis, récemment, par le Tribunal fédéral.