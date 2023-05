Agression à Lausanne: Père de la victime lui-même auteur de féminicide: «Un facteur de risque»

La tentative de féminicide s’est déroulée en public, dans un véhicule au pied d’un bâtiment locatif. 20min

La situation est particulièrement choquante, notamment pour les voisins, témoins de l’attaque. Mardi en fin d’après-midi, dans un véhicule stationné devant un immeuble locatif, une jeune femme a été violemment agressée par celui qui serait son compagnon, également âgé d’une vingtaine d’années. Les riverains évoquent un coup de couteau à travers la gorge. La jeune femme est grièvement blessée, mais toujours en vie. Selon les voisins, le jeune couple habitait ensemble depuis moins d’un an.

Or, la jeune femme avait déjà été confrontée dans son passé familial à une situation de violence grave. Son père a en effet été lui-même l’auteur d’un féminicide. Il y a deux ans, il avait tué sa nouvelle compagne, avant de se donner la mort.

Être témoin ou victime de violence augmente le risque

Ce sinistre précédent n’est peut-être pas anodin, estime le Dr Emmanuel Escard, chef de l’unité de médecine et prévention de la violence aux HUG. Sans pouvoir se prononcer sur le cas précis, il explique qu’avoir été victime ou témoin de violences augmente significativement la probabilité de s’identifier inconsciemment, soit à une victime, soit à un auteur de violence. Cela accentue le risque d’évoluer ensuite dans une relation empreinte de violence. Celle-ci pourra être plus facilement normalisée, ou l’évaluation de la dangerosité de la situation pourra être faussée.

Or, les situations de féminicides sont en effet généralement précédées d’une escalade de la violence, parfois invisible. «Statistiquement, c’est comme ça que ça se passe», confirme la psychologue Béatrice Cortellini, directrice de l’association d’aide aux victimes de violences en couple Avvec. Par ailleurs, si les schémas de la violence sont connus et bien étudiés dans les cas de couples installés, ils peuvent varier quand il s’agit de jeunes couples. «Tout peut aller beaucoup plus vite chez des jeunes qui ne vivent pas encore ensemble», poursuit-elle.

Intention de «réparer» le passé

Parmi les processus connus, auxquels les thérapeutes sont attentifs, on note également l’«intention de réparation», décrit Lucas Loureiro, psychothérapeute auprès de l’association Vires, qui prend en charge des auteurs de violence. «On pourrait penser qu’une personne victime ou témoin de violences se tiendra à distance de potentiels auteurs à l’avenir, mais régulièrement, on observe l’inverse. Ceci en raison d’un mécanisme inconscient qui pousse à vouloir «réparer» la personne et ses problèmes, les mêmes dont on a souffert. Cela peut amener à souffrir à nouveau.»

Béatrice Cortellini nuance toutefois: «On parle uniquement de facteurs de risque, répertoriés par l’OMS, qui peuvent être personnels, relationnels, communautaires (insertion sociale) et sociétaux (différence de statut entre hommes et femmes). Ils n’interviennent pas toujours, et rarement seuls. Et si on travaille sur ces facteurs, ils peuvent devenir des facteurs de protection.»