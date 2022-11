Genève: Père disparu avec ses enfants: un papa «sympa» et «aimant»

«J’ai discuté plusieurs fois avec lui, il est assez sympa et aime visiblement ses enfants», décrit un homme dont le garçon fréquente l’école de Pont-Bochet, à Thônex (GE). Celle-là même où une petite fille et son frère cadet ont été enlevés mardi par leur père. Ce dernier a justifié son acte dans un long courrier envoyé mercredi matin aux médias, à la police ainsi qu’à divers organes judiciaires et politiques. Il a agi dans un contexte conflictuel avec la mère des bambins et les institutions de protection de l’enfance. L’homme, un Suisse âgé de 50 ans, a par ailleurs assuré que sa fille et son fils étaient «en parfaite sécurité auprès de lui» et qu’il donnerait bientôt de leurs nouvelles à leur maman.