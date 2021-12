Procès du 13-Novembre : Père d’un des kamikazes: «Il a été complètement lobotomisé»

Vendredi, la famille d’un des kamikazes du Bataclan a expliqué son désarroi face au choix de ce proche.

«Je voulais le ramener», «je n’ai pas réussi». Au procès du 13-Novembre , les proches de l’un des assaillants du Bataclan ont raconté leur vaine tentative pour le faire revenir de Syrie et la «honte» d’avoir échoué. Le président Jean-Louis Périès le répète plusieurs fois aux témoins: ce n’est pas eux que l’on juge. «Ce que l’on veut comprendre, c’est comment votre fils en est arrivé là», dit le magistrat au père de Samy A., kamikaze du Bataclan.

À la barre, Azdyne A., retraité de 74 ans, cheveux blancs, crâne dégarni, col roulé et veste beige, semble comme perdu. «C’est très difficile à expliquer. Il a eu une bonne éducation, un parcours scolaire sans faute», dit-il. «Et après, ça s’est passé à vitesse vertigineuse».

Le vieil homme, qui demandera vite à s’asseoir sur une chaise, raconte les premiers changements au lycée de son fils «introverti»: la mosquée, la tenue vestimentaire, la prière. «Je me suis dit «pourquoi pas», je préfère ça que dealer».

«Ça m’a intrigué»

A l’été 2013, prétextant un voyage «dans le sud» avec des copains, Samy A. rejoint la Syrie. Il embrasse son père avant. «Ça m’a intrigué», reconnaît ce dernier. Pendant un an, la famille garde contact via les réseaux sociaux. Azdyne A., puis sa fille Maya, qui témoigne après lui, racontent des envois de photos de «chatons», leur souci de ne pas le «brusquer». «Je ne lui ai pas fait la morale, je ne voulais pas qu’il rompe le contact», dit Azdyne A.

A l’écran de l’ordinateur, il aperçoit un jour une Kalachnikov posée contre le mur du cyber-café d’où lui parle son fils. Samy A. rassure son père. L’arme n’est pas à lui. «C’est pas fréquent quand même, une Kalachnikov dans un cybercafé?» pousse la cour. «Vous ne vous êtes pas inquiété plus que ça?». «Si, un peu», avance le témoin.

«Pour le récupérer»

A l’été 2014, il décide de suivre la trace de son fils. «Pour le récupérer». Un voyage qu’il avait caché aux enquêteurs après les attentats qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis, reconnaît-il devant la cour. De ces «quatre jours» sur place, il assure ne rien tirer – «j’avais l’impression de l’enquiquiner», dit Azdyne A. au sujet de son fils qui l’enverra «balader» à chaque fois qu’il essaie de «communiquer».

La cour, le ministère public et les parties civiles l’assaillent de questions pendant plusieurs heures. Pourquoi n’a-t-il pas coupé internet si son fils se radicalisait en ligne? Comment expliquer cet «enclenchement vers la violence» d’un garçon décrit comme «gentil et serviable»?

«J’ai essayé»

Et en Syrie, qu’a fait son fils? Et lui, qu’a-t-il vu? Pourquoi est-il rentré bredouille si vite? Le père hésite, répond souvent à côté, s’emmêle les pinceaux dans les dates et part dans de longues digressions, agaçant ses interlocuteurs. «J’ai essayé», «on n’a jamais pensé au pire»… «Il a été complètement lobotomisé».