France  voisine: Père jugé coupable de tentative d’homicide sur son fils

Deux ans après les faits, un père de famille a écopé mardi de prison ferme pour s’en être violemment pris à son fils autiste. Le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie/F) l’a reconnu coupable de tentative d’homicide et l’a condamné à six ans de détention, dont un avec sursis probatoire. Les juges ont aussi ordonné un suivi psychologique, a rapporté le «Dauphiné Libéré». Retrouvée nue et inanimée dans l’appartement familial, le dos et l’abdomen lacérés, le corps parsemé de trace de coups et du plastique dans la bouche, la victime était dans un état critique, mais elle a survécu.