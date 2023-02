Formule 1 : Pérez et Red Bull dominent les essais hivernaux

Sur la feuille des temps, son pilote mexicain Sergio Pérez se place premier, 359 millièmes devant la Mercedes du Britannique Lewis Hamilton – pourtant équipée de pneus plus tendres et donc potentiellement plus rapide – et à plus d’une demi-seconde du Finlandais Valtteri Bottas (Alfa Romeo), à l’issue de la troisième et dernière journée des tests.