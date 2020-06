Suisse

Performance positive pour les caisses de pension

Les institutions de prévoyance ont réalisé un rendement positif durant le mois de mai, à cause de la bonne tenue des marchés boursiers.

Après une évolution favorable en avril, les caisses de pension ont profité de la bonne tenue des marchés boursiers pour améliorer leurs performances financières en mai. Les institutions de prévoyance de l'échantillon d'UBS ont affiché un rendement positif moyen de 1,41% une fois leurs frais déduits, après un rendement de 3,26% le mois précédent et une performance négative de 5,7% en mars.

Incertitudes liées à la crise sanitaire

Les institutions de prévoyance affichant des avoirs de moins de 300 millions de francs ont présenté un rendement médian de 1,46% en mai, alors que celles disposant d'une fortune supérieure au milliard de francs ont vu cette valeur se fixer à 1,24%. Pour les caisses de pension disposant de fonds entre 300 millions et un milliard, ce chiffre s'est inscrit à 1,31.

Selon UBS, un petit fonds a obtenu le meilleur résultat en mai, soit un rendement de 2,46%, le moins bon étant à mettre au compte d'un important établissement, avec une performance de 0,21%. Les marchés boursiers ont à nouveau délivré un bon mois, malgré les incertitudes entourant la crise sanitaire et les tensions politiques entre la Chine et les États-Unis, permettant aux caisses de pension de compenser les pertes essuyées en février et mars.