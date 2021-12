Football - Période creuse pour le SLO

Les matches de Stade Lausanne Ouchy ne sont plus les plus spectaculaires de Challenge League. Ils l’ont été, mais en cette fin d’année 2021, le SLO a perdu de sa superbe. Les résultats tombent, parfois. Là n’est pas forcément le souci. Si les Stadistes existaient aux yeux des amateurs du football suisse, c’était pour leur imprévisibilité, leur capacité à créer du jeu en tout temps. Ce qui n’est plus une vérité immuable actuellement.