Red Bull Dance Your Style: Perla ne l’a pas emporté

La danseuse a été vaincue lors de sa deuxième battle de la finale mondiale du Red Bull Dance Your Style. La victoire est revenue au Japonais The D Soraki.

Durant la finale mondiale du Red Bull Dance Your Style, le 10 décembre 2022, Perla a dansé avec une corde à sauter. 20min/Gabriel Nista

Ça n’aura décidément pas été la semaine des Suisses à Johannesburg, en Afrique du Sud. Après les éliminations de Voldo – lors de la première pré-finale – et de Mams – lors de la seconde –, Perla n’est malheureusement pas parvenue à remporter la finale mondiale du Red Bull Dance Your Style le samedi 10 décembre 2022. Malgré la défaite, la danseuse gardait le sourire. «Je me sens super bien, parce que j’ai fait ce que je voulais: être moi-même», nous a-t-elle confié.

Tout avait pourtant commencé de la meilleure des manières pour la danseuse genevoise de 31 ans, au bénéfice d’une wildcard. Dans un dôme où il était difficile de s’entendre tant le public, venu en nombre, était chaud, Perla a fait une très belle entrée. Elle a obtenu la majorité des voix des spectateurs face à la Portugaise Kate, en utilisant notamment une corde à sauter durant sa deuxième danse. «La corde à sauter, c’est ma signature, c’est quelque chose que j’aime énormément, nous a-t-elle dit. Et montrer que je suis capable d’en faire dans un événement sans me louper, c’est prouver que les vidéos que je poste sur les réseaux sociaux ne sont pas refaites des dizaines de fois.»

C’est ensuite que les choses se sont compliquées, puisque Perla s’est retrouvée sur la scène contre le Nigérian King Davinci, l’un des favoris de la compétition, dont elle avait fait la connaissance la veille. Malgré une belle performance de la Genevoise, le public a largement préféré son adversaire. King Davinci s’est en effet imposé avec le score sans appel de 84% des voix. «Davinci, c’est mon pote avant tout, j’ai eu un coup de coeur pour lui et je savais que tomber face à lui était risqué. Il était le favori du public et il a pu danser en second. Il a eu le temps d’analyser mes passages et d’y répondre. Je pense avoir plus de subtilité et de technique que lui, mais il a pris le coeur du public et je le félicite pour ça», a analysé Perla.

Au terme de la soirée, la victoire s’est jouée entre King Davinci et le Japonais The D Soraki. Après leurs deux passages, le public n’a pas réussi à les départager et une troisième danse a été nécessaire. C’est finalement le second qui est reparti avec le trophée du Red Bull Dance Your Style 2022.