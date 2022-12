Red Bull Dance Your Style: Perla se sent sereine

Elle est la dernière Suissesse encore en lice pour la finale du Red Bull Dance Your Style qui se déroulera le samedi 10 décembre 2022, à Johannesburg, en Afrique du Sud. Elle, c’est Perla, une danseuse genevoise de 31 ans. Contrairement à Voldo et à Mams qui ont dû passer par les pré-finales , Perla a reçu l’une des huit wildcards synonymes de qualification directe pour l’ultime étape.

Pour nous danseurs, finale mondiale ne veut pas dire grand-chose. Il n’y a jamais vraiment de coupe du monde de la danse. Plusieurs institutions peuvent créer des événements et dire que ce sont des finales mondiales. Mais on sait où aller pour que le niveau soit excellent, comme le Juste debout, une compétition pour laquelle j’ai été qualifiée sept fois pour représenter la Suisse. Aujourd’hui, pouvoir participer à la finale mondiale du Red Bull Dance Your Style, c’est très différent pour moi, parce que c’est le public qui vote. Que je gagne ou que je perde, je ne vais pas me sentir dans la défaite ou dans la réussite. Ce ne sont pas des juges professionnels. Je pars dans l’amusement.

Oui, je pense qu’on fait des sacrifices quotidiennement. On ne peut pas voir sa famille tout le temps, on ne peut pas sortir tout le temps. Il y a aussi de plus grands sacrifices. Je me suis cassé le pied deux années de suite et revenir sur scène a été un sacré challenge parce que les médecins n’y croyaient pas. Mais moi je devais y croire. J’ai des amis ici qui ont eu des maladies assez graves, des cancers, mais qui seront là samedi sur scène. Je pense qu’on a tous des sacrifices à faire, il faut continuer de s’entraîner malgré les obstacles.