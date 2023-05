Suisse: Permettre à la forêt de faire face au réchauffement climatique

Mélanie Oriet, cheffe de l’Office de l’environnement du Canton du Jura, explique les interventions de l’homme pour tenter d’armer la forêt face au changement climatique. 20minutes/Mediaprofil

Si elle entend conserver son rang de ressource essentielle à la vie, la forêt de notre pays est contrainte de modifier son visage pour s’adapter au réchauffement climatique et à ses multiples effets dévastateurs. Conscients de la gravité de la situation, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), le Canton du Jura et la Conférence pour la forêt, la faune et le paysage avaient convoqué la presse, jeudi matin à Cœuve (JU). Le lieu n’avait pas été choisi au hasard: les bois ajoulots sont particulièrement touchés par la sécheresse, fruit du réchauffement climatique.

À cette occasion, le ministre jurassien de l’Environnement, David Eray, a dressé un tableau sombre de la situation endurée de manière extrême par les forêts ajoulotes depuis quelques années: «On peut observer comme dans un laboratoire vivant, à quel point et à quelle vitesse le changement climatique affecte et modifie la forêt, mais également à quel point il remet en question bien des pratiques et connaissances forestières considérées jusqu’ici comme acquises. Nous nous sentons souvent démunis face au caractère totalement inédit de ce phénomène.» L’élu ne s’est toutefois pas contenté de jérémiades, il s’est dit convaincu que «la forêt est vivante et résiliente» et qu’«elle est surtout une partie de la solution à la crise climatique».

Rajeunissement naturel, choix des essences

Forte de cette espérance, la directrice de l’OFEV, Katrin Schneeberger, a énuméré une série de mesures, parmi lesquelles le rajeunissement naturel des forêts figure en tête de liste. Pour la Bernoise, l’accroissement de la résilience des bois grâce à la plus grande diversité des espèces et des structures est également un champ d’action prioritaire. Pour Mélanie Oriet, cheffe de l’Office de l’environnement du Canton du Jura, cela passera notamment par une sélection d’essences aptes à tenir le choc du réchauffement climatique: «En basse altitude, comme ici en Ajoie, on ne va plus miser sur l’épicéa. Mais plutôt sur des feuillus autres que le hêtre, même si ce dernier aura encore un rôle à jouer. Le chêne, le merisier ou l’érable semblent, par exemple, mieux adaptés.»