Statistiques : Permis C déclassés pour les étrangers au social: les chiffres dévoilés

La loi sur les étrangers et l’intégration (LEI) a été révisée. Elle permet la révocation de l’autorisation de séjour ou d’établissement en cas de perception de l’aide sociale ou encore la rétrogradation de l’autorisation d’établissement (C) en autorisation de séjour (B). Mais les cantons n’appliquent pas de la même manière ces mesures. Depuis 2019, 690 déclassements d’un permis C en permis B ont été décidés en Suisse, comme l’a indiqué le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) au «Tages-Anzeiger».

Toujours selon les statistiques du SEM, ce sont surtout les cantons alémaniques qui font usage des durcissements prévus par la loi. Ainsi, 80% des déclassements de permis C à permis B ont été prononcés dans les cantons de Zurich (167), d’Argovie (153), de Berne (72), de Bâle-Campagne (57), de Thurgovie (52) et de Soleure (44). Seuls 4 cas ont été signalés au SEM par Genève, le canton avec la plus forte proportion d’étrangers, 15 par Vaud, 26 par le Valais, 22 par Neuchâtel et 3 par Fribourg.