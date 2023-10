Encore 40’000 Vaudois doivent se débarrasser du «bleu» et payer

C’est le document officiel «le plus falsifié de Suisse», et dans une année presque jour pour jour il ne sera plus valable. Tous les permis de conduire format papier, les «bleus», ne permettront plus de rouler sur les routes dès le 31 octobre 2024. En Suisse, à l’été, il en restait encore plus de 800’000 en circulation. C’est ce qu’a indiqué le Conseil d’État vaudois en réponse aux questions de la députée Aliette Rey-Marion (UDC). Dans le canton de Vaud, 40’000 personnes roulent encore avec le permis papier (sur 680’000 détenteurs d’un permis de conduire).