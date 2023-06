Genève: Un mois de retrait de permis pour de la neige sur le toit

Une conductrice a écopé en avril d’un mois de retrait de permis et de 410 francs d’amende pour avoir roulé, cet hiver, avec de la neige sur le toit de sa Mini Cooper. Ainsi que le rapporte la «Tribune de Genève», cela remonte au 9 décembre 2022. Ce jour-là, la quinquagénaire résidant en campagne a été contrôlée à Plainpalais. Son pare-brise et ses vitres latérales étaient déblayés, mais pas le sommet de son automobile. Il lui est reproché d’avoir mis en danger autrui, la neige étant susceptible de se répandre sur la chaussée et de gêner d’autres automobilistes. La Genevoise, défendue par Me Robert Assaël, a fait recours, jugeant la sanction trop sévère.