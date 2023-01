Amérique latine : Pérou: couvre-feu de trois jours dans l’épicentre des manifestations

Les manifestants réclament notamment la démission de Dina Boluarte, arrivée à la tête du Pérou après la destitution et l’arrestation le 7 décembre du socialiste Pedro Castillo. Les manifestations, qui ont fait 40 morts en un mois, se poursuivaient mardi avec des blocages de routes dans six régions du pays. Des piquets de grève perturbent le trafic routier dans les régions de Puno, Cusco, Apurimac, Arequipa et Madre de Dios, dans le sud du pays, ainsi que dans la région Amazonas, dans le Nord. Les autorités ont fait état au total de 53 tronçons routiers bloqués.