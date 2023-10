Pérou: Libération de 44 migrants asiatiques captifs

1 / 8 Cette photo diffusée le 9 octobre 2023 par le ministère péruvien de l’Intérieur montre quelques-uns des 44 migrants asiatiques secourus par la police lors d’un raid entre le 7 et le 8 octobre à Lima. AFP Cette photo diffusée le 9 octobre 2023 par le ministère péruvien de l’Intérieur montre quelques-uns des 44 migrants asiatiques secourus par la police lors d’un raid entre le 7 et le 8 octobre à Lima. AFP Cette photo diffusée le 9 octobre 2023 par le ministère péruvien de l’Intérieur montre quelques-uns des 44 migrants asiatiques secourus par la police lors d’un raid entre le 7 et le 8 octobre à Lima. AFP

La police péruvienne a annoncé lundi avoir secouru 44 migrants asiatiques captifs de l’organisation criminelle taïwanaise Dragon Rouge qui les utilisait pour extorquer par téléphone des fonds à des entreprises à l’étranger. «Ils étaient obligés de travailler toute la nuit pour faire des appels à des fins d’extorsion vers (…) la Malaisie et Taïwan et réclamer de l’argent en se faisant passer pour des fonctionnaires du Ministère de la justice du pays», a expliqué à l’AFP le général Carlos Malaver, chef de la division de lutte contre la traite d’êtres humains et le trafic illégal de migrants. Durant l’opération qui s’est déroulée samedi et dimanche dans une luxueuse propriété du district de La Molina, à l’est de Lima, six Taïwanais et deux Péruviens ont été arrêtés. Selon la police péruvienne, les suspects appartiennent à l’organisation criminelle taïwanaise Dragon Rouge. «L’hypothèse est qu’ils avaient implanté ce réseau criminel dans notre pays», a expliqué le responsable.

Parmi les 44 Asiatiques secourus, 43 sont originaires de Malaisie et un de Taïwan. Ils étaient arrivés au Pérou en septembre via Amsterdam après avoir été appâtés sur les réseaux sociaux pour venir travailler dans des casinos de la capitale péruvienne. Une fois à Lima, l’organisation criminelle leur a ôté passeports et téléphones pour couper toute communication avec leurs proches. Les captifs travaillaient uniquement de nuit et vivaient entassés avec un seul repas par jour.

La police a saisi dans la propriété plus de 10’000 dollars (9000 fr.) et 50 téléphones portables et des cartes de crédit. L’intervention policière a eu lieu après la fuite de deux femmes qui ont alerté la police. Le ministère malaisien des Affaires étrangères a confirmé lundi soir dans un communiqué le sauvetage de 43 Malaisiens et expliqué que du personnel de son ambassade à Lima leur avait rendu visite et «les a trouvés en bonne condition». «Toutes les victimes ont également fait l’objet d’une enquête et seront rapatriées en Malaisie dans un avenir proche», selon le ministère.