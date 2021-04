Amérique latine : Pérou: présidentielle sans favori, en pleine envolée de la pandémie

Les Péruviens votent dimanche pour élire leur président parmi dix-huit candidats, dont aucun n’est favori, en pleine deuxième vague de Covid-19 qui fait s’envoler les records de contaminations et de décès.

Selon les derniers sondages, aucun des 18 candidats ne recueillerait plus de 10% des voix au premier tour. Sept sont ainsi susceptibles de se qualifier pour le deuxième tour prévu le 6 juin. «Il s’agit des élections les plus fragmentées de l’histoire, nous n’avons jamais vu autant de candidats avec la possibilité» d’être au second tour, analyse le directeur de l’institut de sondage Ipsos, Alfredo Torres. Le nombre d’indécis dans un pays qui a connu quatre présidents depuis 2016 et des scandales de corruption à répétition atteint quelque 28%.