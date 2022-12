Terrorisme : Perpétuité confirmée dans l’affaire de l’attentat déjoué du Thalys

Spencer Stone (à gauche) et Alek Skarlatos, deux militaires américains qui ont maîtrisé le terroriste dans le train Amsterdam-Paris, ont assisté au procès en appel.

La peine du terroriste, âgé de 33 ans, a été assortie d’une période de sûreté de 22 ans et d’une interdiction définitive du territoire français à l’issue de son emprisonnement. Debout dans son box, l’accusé a accueilli le verdict sans réagir.

Lors de l’audience en appel, il a livré «peu d’éléments utiles à l’enquête», a estimé le juge. «Il existe un doute sur le travail de remise en question» de l’accusé. Invité à s’exprimer avant le verdict, A.E.K. avait fait part de ses «regrets» et de sa «honte» pour l’acte qu’il comptait accomplir.

Il prétendait viser des fonctionnaires de la Commission européenne

Il a expliqué en substance qu’il souhaitait prendre pour cibles des fonctionnaires de la Commission européenne, coupables à ses yeux de «donner les ordres aux forces de la coalition pour les bombardements en Syrie». Il a également exprimé des «regrets» pour son projet meurtrier et s’est dit «heureux» qu’il n’y ait pas eu de morts.

Soldats américains en civil

Il est monté dans le train à Bruxelles, avec un arsenal impressionnant: une kalachnikov avec neuf chargeurs contenant près de 300 munitions, un pistolet semi-automatique, un cutter et une bouteille remplie de liquide inflammable. Il n’a été empêché de commettre un massacre que par la courageuse intervention de plusieurs passagers, dont des soldats américains en civil et non armés, alors en vacances en Europe. Avant d’être maîtrisé, il a fait usage de ses armes, blessant d’une balle dans le dos un passager qui avait réussi à s’emparer de sa kalachnikov.