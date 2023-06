France: Perpétuité confirmée pour le meurtrier de Sophie Le Tan

«Je ne suis pas un monstre froid et sanguinaire», avait pourtant tenté de plaider l’homme de 62 ans dans sa dernière prise de parole. S’il a reconnu avoir tué la jeune étudiante de 20 ans «dans un accès de fureur», puis l’avoir démembrée avec une scie à métaux avant d’aller enterrer les restes du corps dans une forêt, il a en revanche toujours contesté avoir prémédité son geste.

Sixième procès

Mais les jurés n’ont pas suivi les arguments de cet homme au lourd passé judiciaire, jugé en état de récidive légale après une première condamnation pour viols et agressions sexuelles, en 2003, et qui faisait face à son sixième procès d’assises. Ils ont suivi les réquisitions de l’avocat général et prononcé la même peine que lors du procès de première instance – tenu l’an passé devant la Cour d’assises du Bas-Rhin, à Strasbourg.