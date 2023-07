Argentine: Perpétuité pour trois policiers, pour un meurtre à caractère racial

Trois policiers argentins ont été condamnés, mardi, à la réclusion à perpétuité pour le meurtre d’un jeune homme métissé de 17 ans, et six policiers à des peines allant de 4 à 8 ans pour falsification ou torture, la «haine raciale» ayant été retenue par les juges.

Ils ont été condamnés pour «homicide avec circonstances aggravantes», dont «la préméditation, la haine raciale et l’abus de pouvoir» et pour tentative de meurtre sur les trois autres jeunes hommes qui se trouvaient avec la victime. «Ils étaient stigmatisés parce qu’ils avaient la peau foncée, parce qu’ils venaient d’un bidonville, d’un quartier pauvre, mais ils sortaient d’un entraînement (…) ils l’ont criblé de balles», a déclaré le père de Lucas, Héctor González, avant d’entrer dans le tribunal.

«Justice a été rendue»

Selon l’enquête, les quatre jeunes gens étaient dans une voiture à l’arrêt pour acheter une boisson lorsqu’une voiture de police banalisée s’est approchée d’eux. N’habitant pas le quartier et ne sachant pas à qui ils avaient affaire, ils ont redémarré. Les policiers leur ont tiré dessus, atteignant Lucas González à la tête. Un occupant a réussi à s’enfuir, tandis que deux ont été jetés au sol, menottés et frappés.

«Nous sommes des jeunes qui aiment le foot, rien de plus. Ils ne se sont pas annoncés. Ils m’ont jeté à terre, ils m’ont frappé, ils m’ont dit que j’étais un «sale noir» et qu’ils allaient devoir me tirer une balle dans la tête comme ils l’ont fait pour mon ami», a déclaré Joaquín Gómez, qui conduisait le véhicule. Un pistolet a été placé dans la voiture par les policiers, et un d’eux, condamné, a reconnu avoir dissimulé des preuves.