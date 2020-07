Turquie

Perpétuité pour les auteurs d’un attentat à Istanbul en 2016

Deux femmes et un homme ont écopé d’une peine de prison à vie lundi pour une attaque meurtrière contre un véhicule de police à Istanbul en 2016.

Un tribunal turc a condamné lundi deux hommes et une femme à la prison à perpétuité pour un attentat commis en 2016 à Istanbul, qui avait fait douze morts, a rapporté l’agence de presse officielle Anadolu. L’attaque avait été perpétrée contre un véhicule de police au cœur de la ville.

Six des victimes étaient des policiers, les six autres des civils. Deux des accusés ont été reconnus coupables de «violation de la constitution» et de «meurtre avec préméditation». Ils ont écopé de la prison à vie, peine à laquelle s’ajoutent 893 ans d’emprisonnement.