Attentat à Paris en 1980: Perpétuité requise contre l’unique accusé

Sur cette photo prise le 3 octobre 1980, un inspecteur marche au milieu des débris de voitures après l’explosion d’une bombe à la synagogue de la rue Copernic à Paris. - Quarante-trois ans après l’attentat à la bombe contre la synagogue de la rue Copernic à Paris, qui a fait quatre morts et des dizaines de blessés en octobre 1980,

Hassan Diab, qui clame son innocence, avait bénéficié dans un premier temps d’un non-lieu dans ce dossier et était reparti libre en 2018 au Canada. Ce non-lieu avait été infirmé trois ans plus tard, renvoyant l’ancien professeur de sociologie devant la Cour d’assises spéciale.

«Intime conviction» plaidée

Les représentants du Parquet national antiterroriste (Pnat) ont démarré leur réquisitoire à deux voix en disant leur «intime conviction» de la culpabilité de Hassan Diab. Ils l’ont terminé cinq heures plus tard en requérant «la peine la plus lourde» prévue en France, assortie d’un mandat d’arrêt.

Le 3 octobre 1980, vers 18 h 35, l’explosion de la bombe posée sur une moto à proximité de la synagogue de la rue Copernic, à Paris, avait tué quatre personnes – un étudiant qui passait à moto, un chauffeur privé, une journaliste israélienne en vacances et un voisin – et en avait blessé 46 autres.

Seul mis en cause au terme d’une des plus longues procédures de l’antiterrorisme française, Hassan Diab est jugé par défaut depuis le 3 avril pour assassinats, tentatives d’assassinats et destructions aggravées en relation avec une entreprise terroriste.