Cyclisme : Perquisition à l’hôtel de l’équipe Bahrain-Victorious à Pau

Les gendarmes de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique ont débarqué dans la nuit de mercredi à ce jeudi, au terme de la 17e étape du Tour de France.

Bahrain confirme

Contrôles réduits

Parmi les neuf non-membres figurent plusieurs des formations les plus performantes du peloton, entre autres UAE, dont le leader slovène Tadej Pogacar porte le maillot jaune, Ineos, Jumbo et Deceuninck ainsi que BikeExchange, Astana, Movistar et Trek.

«Nous sommes attachés au plus haut niveau du professionalisme et à l’adhérence à toutes les exigences règlementaires et nous coopérerons toujours de façon professionnelle», a insisté l’équipe Bahrain jeudi. «Le processus a pesé sur la récupération et la préparation du repas et (...), le bien-être de notre équipe est une priorité clé».