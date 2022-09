Etats-Unis: Perquisition: le ministère de la Justice accepte un expert de Trump

États-Unis : Perquisition: le ministère de la Justice accepte un expert de Trump

Le ministère américain de la Justice a annoncé lundi accepter la possible nomination de l’un des juges proposés par Donald Trump pour passer en revue les documents saisis le 8 août.

Getty Images via AFP

Cette nomination, que le ministère tentait d’éviter, survient une semaine après qu’une juge fédérale, Aileen Cannon, a ordonné qu’un expert indépendant soit nommé. Vendredi, l’équipe juridique de l’ex-président américain et le ministère de la Justice avaient chacun soumis à la juge Cannon les noms de deux candidats pour le poste. Le ministère a fini par accepter la candidature du juge proposé par l’équipe Trump, Raymond Dearie, du district est de New York, en plus de ses propres candidats. C’est maintenant à la juge Cannon de dire si elle choisit Raymond Dearie, 78 ans, pour cette affaire.