Session du Parlement - Perquisitions chez des militants du climat: Berne s’explique

Les perquisitions, menées fin mai chez trois activistes vaudois de la Grève du Climat, se sont invitées à Berne lundi. En effet, plusieurs conseillers nationaux romands ont interpellé le Conseil fédéral sur ces mesures jugées disproportionnées prises un an après l’appel des jeunes militants à boycotter l’armée. Le gouvernement y a répondu lors de la traditionnelle heure des questions ce lundi.

Dans sa question, Stéfanie Prezioso (Verts/GE) estimait que les droits avaient été violés et demandait si le Conseil fédéral allait ouvrir une enquête. La députée Valentine Python (Verts/VD) interrogeait, elle, le gouvernement sur la proportionnalité d’une telle mesure et demandait comment Fedpol, la police fédérale, pouvait justifier le déploiement d’une telle mesure. Le député socialiste genevois Christian Dandrès demandait pour sa part pourquoi le Département fédéral de la justice a jugé, plusieurs mois après les faits, que l’action des militants appelait à la répression pénale.

Dans sa réponse devant le plénum, la ministre de la Justice Karin Keller-Sutter a rappelé qu’une plainte contre inconnu «pour soupçon de provocation et incitation à la violation des devoirs militaires» avait été déposée contre les auteurs de la lettre ouverte. «Cette violation est poursuivie d’office», a-t-elle expliqué. Le Ministère a donc ouvert une procédure pénale en février 2021.

Conformément au Code de procédure pénale, le MPC a alors donné mission à Fedpol d’auditionner et de perquisitionner certaines personnes, a précisé la St-Galloise. «Fedpol a agi strictement dans le respect des règles de l’État de droit», a-t-elle assuré. Comme le prévoit la loi, son département a approuvé la demande préalablement déposée par le MPC. «L'autorisation ne peut être refusée que si des motifs d'ordre politique prépondérants l'exigent», a encore expliqué la cheffe de la Justice. «En raison du principe de la séparation des pouvoirs, le Conseil fédéral ne se prononce pas sur les procédures pénales en cours, celles-ci relevant de la seule compétence des autorités de poursuite pénale», a-t-elle conclu.

Surveillance du SRC?

Cette fois, c’est la cheffe du Département de la défense, Viola Amherd, qui lui a répondu. Elle a souligné que le SRC n’avait pas pour mission de surveiller des mouvements citoyens tels que la Grève du Climat. Le facteur décisif pour que le SRC exerce une surveillance est le fait de commettre une action violente ou d’inciter à un acte violent ou lorsqu’il y a des soupçons de terrorisme, a-t-elle rappelé. «Les personnes qui se radicalisent politiquement ne relèvent donc pas de la compétence du SRC tant qu'aucun lien concret avec la violence ne peut être établi», a-t-elle précisé. L'implication éventuelle de groupes ou d'individus extrémistes violents dans des activités en relation avec ces mouvements est traitée par le SRC dans le cadre de son mandat légal, a-t-elle encore souligné. Le SRC évalue en permanence la situation et est en contact avec les autorités concernées.

Rappel des faits

Pour rappel, la Police Fédérale, sous mandat du Ministère public de la Confédération, avait mené des perquisitions le 26 mai chez trois militants de la Grève du Climat Vaud et avait saisi des ordinateurs et des téléphones. Les militants avaient été contraints par la police de donner leurs mots de passe avant d’être emmenés au poste pour y être interrogés durant plusieurs heures. Leur matériel leur avait été rendu 5 jours plus tard.