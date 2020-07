Hong Kong

Perquisitions policières juste avant des primaires de l’opposition

Des policiers ont effectué une perquisition à Hong Kong dans les bureaux d’un institut de sondages qui aide l’opposition à organiser des primaires en vue des élections législatives de septembre dans le territoire, a annoncé samedi le responsable de cet institut.

La police a indiqué avoir agi après des informations selon lesquelles les ordinateurs de PORI avaient subi une intrusion entraînant une fuite illégale de données personnelles. M. Chung a assuré avoir obtenu un «engagement verbal» de la police de ne pas utiliser d’informations non liées à cette fuite présumée.

PORI a aidé le camp pro-démocratie à organiser les primaires qui désigneront des candidats aux élections du Conseil législatif prévues le 6 septembre. M. Chung a assuré que le système de vote était sécurisé et que les opérations étaient légales et transparentes. «Les élections primaires sont une approche pacifique, rationnelle et non-violente pour exprimer l’opinion publique», a-t-il déclaré.