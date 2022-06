Angleterre: Perrie Edwards et Alex Oxlade-Chamberlain sont fiancés

Angleterre : Alex Oxlade-Chamberlain et Perrie Edwards sont fiancés

La chanteuse et le footballeur, ensemble depuis 2016 et parents d’un petit garçon, vont se marier.

Six ans après le début de leur relation et dix mois après la venue au monde de leur fils Axel, Perrie Edwards et Alex Oxlade-Chamberlain s’apprêtent à franchir une nouvelle étape. Le 18 juin 2022, la chanteuse de 28 ans, qui s’est rendue malade en relevant un défi sur TikTok, a fait savoir sur Instagram que son homme l’avait demandé en mariage. En légende d’une série de photos montrant son couple et sa bague de fiançailles, elle a écrit: «Hier soir, l’amour de ma vie s’est agenouillé et j’ai dit… OUI!»