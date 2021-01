Les personnages non joueurs (PNJ) qui peupleront l’environnement virtuel du jeu vidéo «GTA 6» pourraient être plus «intelligents» que ceux du précédent GTA 5, sorti il y a déjà plus de 7 ans. C’est du moins ce que suggère un nouveau brevet déposé par Take-Two, maison mère de son éditeur Rockstar. Nommé «Système et méthode de navigation virtuelle dans un environnement de jeu» et déniché par des utilisateurs de la plateforme Reddit, il vise à affiner le comportement des PNJ pour les rendre plus réalistes.