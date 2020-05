Assassinat de Khashoggi

«Personne n'a le droit de pardonner»

Choquée par la clémence des fils du journaliste saoudien face aux responsables du meurtre de leur père, l’ex-fiancée de Jamal Khashoggi a vivement réagi sur les réseaux sociaux.

Jamal Khashoggi, critique du régime saoudien après en avoir été proche, a été assassiné et son corps découpé en morceaux le 2 octobre 2018.

«Le piège qui lui a été tendu et son meurtre haineux n'ont pas de délai de prescription et personne n'a le droit de pardonner à ses meurtriers. On ne s'arrêtera pas avant que justice soit faite pour Jamal», a tweeté la fiancée, Hatice Cengiz.