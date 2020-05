Yann Barthès

«Personne n'a rien à foutre de ce que je raconte»

Yann Barthès a présenté des excuses après avoir donné une fausse information dans «Quotidien» et il l'a fait avec humour.

On ne peut pas toujours faire tout juste. Et quand on se trompe, le mieux est de l'admettre. C'est ce qu'a fait Yann Barthès jeudi soir (16 avril 2020) en ouverture de «Quotidien». L'animateur est revenu sur un chiffre qu'il avait donné la veille dans son émission. Il avait alors déclaré qu'il restait encore 37'440 secondes avant la fin du confinement, or il s'agissait du nombre de minutes restantes.