Ajusté ou oversize, le blazer, elle ne le quitte plus depuis plusieurs saisons. Emily Ratajkowski, 29 ans, compose ses looks d’une multitude de ces vestes. Récemment, elle a été vue en train de promener son chien, Colombo. Elle portrait un col roulé blanc et une veste couleur beige. Le point fort de ce look: son pantalon de costume est coupé si large qu’il donne l’impression qu’elle porte un jogging confortable.