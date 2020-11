Personne n’a envie d’habiter chez Lena Dunham

En se fondant sur les clics et le nombre de «like» et «dislike», un blog a déterminé quelles étaient les villas de célébrités les plus populaires.

La plupart des gens «normaux» sont fascinés par un style de vie luxueux. Grâce aux réseaux sociaux et aux séries sur YouTube, telles que «73 Questions», nous avons aujourd’hui un aperçu détaillé de la vie des personnes riches et célèbres et donc de leurs maisons.

Pour savoir quelle était la villa de célébrité qui suscite le plus d’intérêt, le site HomeHow.co.uk a analysé 131 vidéos de visites de maisons publiées depuis 2013. Le site a également pris en compte le nombre de «like» et de «dislike» sous les vidéos, pour déterminer quelle était la maison la plus appréciée et celle qui l’était le moins.

La villa de Kim et Kanye suscite un intérêt particulier

Pendant longtemps, Kim Kardashian et Kanye West avaient une règle d’or, à savoir celle de ne pas montrer leur villa sur les réseaux sociaux. Une règle que Kanye a été le premier à enfreindre en publiant une photo du couloir de la villa sur Twitter, avant que Kim n’invite le magazine «Vogue» à visiter la propriété. Screenshot YouTube La villa de Hidden Hills, à proximité de Los Angeles, est effectivement une petite merveille. Screenshot YouTube L’intérieur est très minimaliste. Certaines pièces, telles que l’évier, ont été conçues par Kanye en personne. Screenshot YouTube

La maison qui cumule le plus de vues, est la villa minimaliste de Kim Kardashian et de Kanye West. La vidéo de sa visite a été publiée en ligne en avril 2019 et a, depuis, généré 52 millions de clics. Elle est suivie, à la deuxième place, par la propriété du rappeur Wiz Khalifa, qui comptabilise 43 millions de clics. Les spectateurs ont été impressionnés par sa villa de Los Angeles, ses voitures de luxe, ses diverses récompenses et sa salle de jeux.

Le musicien Zedd arrive tout juste à la troisième place, avec sa villa à 16 millions. La vidéo de sa visite, dans laquelle on a également la chance d’apercevoir son distributeur de bonbons Skittles, a récolté 42,7 millions de clics. D’autres villas au nombre de clics élevé sont celles de Kendall Jenner (41,6 millions), de Selena Gomez (33,3 millions) et de Taylor Swift (29 millions).

La maison de Lena Dunham est la moins populaire

Mais HomeHow n’a pas que fait prendre en compte le nombre de vues des vidéos, mais aussi les appréciations sous forme de «like» et de «dislike». Et il s’avère que la villa la moins populaire est celle de l’actrice Lena Dunham. 14’000 personnes déclarent aimer sa propriété, contre 17’000 qui ne l’aiment pas, ce qui représente à peine 45,2% de like. La villa de Malibu de Caitlyn Jenner est également plutôt mal perçue, avec seulement 24% de retour positif.

La villa de Michael B. Jordan est la préférée de toutes