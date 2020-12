L’ailante de 12 m n’a laissé aucune chance à Cindy et ses trois amies, écrasées un soir d’été 2014.

Trois hommes répondent de lésions corporelles par négligence après la chute d’un ailante sur le groupe d’ados à Vevey: deux employés communaux et un spécialiste externe, engagé une unique fois en 2011 afin de dresser un rapport d’observation. «Je n’ai pas repéré de danger imminent, ni de raison d’investiguer davantage», a expliqué ce dernier. Les autres, chargés de l’entretien annuel, n’ont rien noté non plus.