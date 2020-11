La coupe est pleine pour Alexandra Pornet. Lasse de recevoir des critiques d’internautes sur son physique, la candidate de «Koh-Lanta, Les 4 Terres», sur TF1, a poussé un coup de gueule sur Instagram, mercredi 25 novembre 2020. La Française a publié un cliché avant/après impressionnant, où l’on découvre sa perte de poids et son renforcement musculaire. Cependant, la jeune femme ne renie pas la période durant laquelle elle était plus ronde. «Miroir mon beau miroir, dis-moi quelle photo est la plus belle? NON !!!» a-t-elle écrit en légende, avant de continuer: «Beaucoup ont critiqué mon physique dès le début de l’aventure, aujourd'hui je me vois dans le miroir et je me dis, heureusement que j'avais des réserves pour tenir.»