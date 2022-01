Alice Pol a menti à ses parents

Alice Pol : «Personne ne m’a repérée sur une plage, me trouvant formidable»

Avant que sa carrière décolle, la comédienne française Alice Pol allait passer des castings en cachette.

Mais les parents finissent toujours par savoir la vérité, non? «Un soir, ils m’ont démasquée. Je suis rentrée crevée et j’ai laissé échapper: «Oh là là, quel temps pourri!» Alors qu’en fait il y avait eu un grand soleil sur Marseille toute la journée», a-t-elle raconté à «Télé Star». La comédienne de 39 ans a ensuite expliqué que, si elle avait caché ses allers et retours, c’était dans le but de protéger ses parents: «Je savais qu’ils seraient broyés d’inquiétude parce qu’ils ne connaissaient pas ce milieu et que c’était loin.» Et d’ajouter: «Et puis je ne savais pas si j’avais vraiment du talent, personne ne m’avait repérée sur une plage en me disant: «Vous êtes formidable!»