Crimes en Syrie : «Personne ne peut imaginer l’ampleur de l’horreur et de la brutalité»

Alors que le premier verdict sur les exactions du pouvoir syrien va être rendu jeudi en Allemagne, la fille d’un opposant au régime de Bachar el-Assad raconte les horreurs vécues par son peuple.

Wafa Mustafa pose avec la photo de son père et de nombreux disparus.

Alors que la justice allemande doit rendre, jeudi, son verdict dans le premier procès au monde des exactions imputées au pouvoir syrien, cette activiste milite pour que la lumière soit faite sur le sort de son père, Ali Mustafa, et de tous les disparus broyés par la machine de répression syrienne depuis 2011.

Le procès, à Coblence (ouest), d’un ancien colonel des services de renseignement de Bachar al-Assad poursuivi pour crimes contre l’humanité est «une première étape importante» dans la quête de justice des Syriens, affirme à l’AFP l’exilée de 31 ans. «Mais le plus important, c’est de ne pas considérer les détentions arbitraires en Syrie comme relevant du passé».

Labourés de coups

Arrestations arbitraires et tortures dans les prisons souterraines du régime ont été largement documentées par des ONG. Des dizaines de milliers de photos de corps étiques, labourés de coups, ont été exfiltrées par l’ancien photographe militaire «César».

«Personne ne peut imaginer l’ampleur de l’horreur et de la brutalité que nous avons vécues et que nous continuons de voir», lâche Wafa Mustafa, invitée l’an dernier à témoigner à l’ONU.

Pots-de-vins

La jeune femme, sa mère et ses deux sœurs ont sollicité des contacts, versé des pots-de-vin, frappé à toutes les portes. En vain.

«C’est un des aspects les plus difficiles quand un être cher disparaît (…) Cela répand la peur, le désespoir. On vous prend votre argent, votre énergie, vos convictions», poursuit cette femme déterminée, qui vit en Allemagne depuis près de six ans.