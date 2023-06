Personne ne peut jouer Flash aussi bien qu’Ezra Miller

Depuis 2022, on parle plus d’Ezra Miller pour ses arrestations par la police et ses problèmes avec la justice que pour son travail d’acteur. Si bien qu’on aurait tendance à oublier que l’Américain de 30 ans sera bientôt sur les écrans de cinéma dans le film «The Flash», dont la sortie est prévue pour le 14 juin 2023 en Suisse romande.